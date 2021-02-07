Українська співачка Ірина Білик постала перед українцями в яскравому образі

Як повідомляє Politeka.net, Ірина Білик рідше ділиться в мережі своїми життєвими "оновленнями", ніж її колеги по сцені, але якщо все ж наважується на пост, то постає перед шанувальниками в яскравих образах.

Кілька годин тому вона показала в Instagram себе на сцені.

Так, на барвистому знімку Ірина з легким макіяжем в красивому вбранні з блискучими стразами, якими були розшиті рукави наряду, розташувалася біля сцени. Вона також віддала перевагу легкому макіяжу з акцентом на губи.

В руках вона тримає розкішний букет квітів. В її букеті присутні троянди, які мають одночасно два протилежних значення. Вона символізує і небесну досконалість, і земну пристрасть, час і вічність, життя і смерть, родючість і невинність. А на Заході троянда за символічним значенням займає місце східного лотоса. На знімку вона виглядає краще, ніж 10 років незад.

На знімку Ірина виглядає до мурашок чарівною, адже підібрала вдалий макіяж і приміряла яскраве вбрання, яке відразу ж привертає до себе увагу.

Дико красива Ірина Білик не зможе прочитати коментарі користувачів мережі, адже кадр вона опублікувала у своєму Instagram-Stories.



Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".

Як повідомляла Politeka, Ірину Білик застали зі пекучим брюнетом на яхті, пікантне відео: «Не входило в плани...».

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