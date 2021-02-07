Украинская певица Ирина Билык предстала перед украинцами в ярком образе
Как сообщает Politeka.net, Ирина Билык реже делится в сети своими жизненными "обновлениями", чем ее коллеги по сцене, но если все же решается на пост, то предстает перед поклонниками в ярких образах.
Несколько часов назад она показала в Instagram себя на сцене.
Так, на красочном снимке Ирина с легким макияжем в красивом наряде с блестящими стразами, которыми были расшиты рукава наряда, расположилась возле сцены. Она также предпочла легкий макияж с акцентом на губы.
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В руках она держит роскошный букет цветов. В ее букете присутствуют розы, которые имеют одновременно два противоположных значения. Она символизирует и небесное совершенство, и земную страсть, время и вечность, жизнь и смерть, плодородие и девственность. А на Западе роза по символическому значению занимает место восточного лотоса.
На снимке Ирина выглядет до мурашек обворожительной, ведь подобрала удачный макияж и примеряла яркий наряд, который сразу же привлекает к себе внимание. На снимке она выглядит лучше, чем 10 лет назад.
Дико красивая Ирина Билык не сможет прочитать комментарии пользователей сети, ведь кадр она опубликовала в своем Instagram-Stories.
Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".
Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видео: «Не входило в планы…».
Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.