Украинская певица Ирина Билык предстала перед украинцами в ярком образе

Как сообщает Politeka.net, Ирина Билык реже делится в сети своими жизненными "обновлениями", чем ее коллеги по сцене, но если все же решается на пост, то предстает перед поклонниками в ярких образах.

Несколько часов назад она показала в Instagram себя на сцене.

Так, на красочном снимке Ирина с легким макияжем в красивом наряде с блестящими стразами, которыми были расшиты рукава наряда, расположилась возле сцены. Она также предпочла легкий макияж с акцентом на губы.

В руках она держит роскошный букет цветов. В ее букете присутствуют розы, которые имеют одновременно два противоположных значения. Она символизирует и небесное совершенство, и земную страсть, время и вечность, жизнь и смерть, плодородие и девственность. А на Западе роза по символическому значению занимает место восточного лотоса.

На снимке Ирина выглядет до мурашек обворожительной, ведь подобрала удачный макияж и примеряла яркий наряд, который сразу же привлекает к себе внимание. На снимке она выглядит лучше, чем 10 лет назад.

Дико красивая Ирина Билык не сможет прочитать комментарии пользователей сети, ведь кадр она опубликовала в своем Instagram-Stories.



Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".

Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видео: «Не входило в планы…».

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.