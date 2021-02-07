Згідно з нумерологічними розрахунками, в даті 12.02.2021 року є чотири одиниці і чотири двійки, а також дві вісімки
Це говорить про те, що 12 лютого буде днем з сильною енергією дії, здоров'я, влади.
Про це розповіла психолог-нумеролог Лариса Браницька задля OBOZREVATEL.
Акцент цього дня - особистість: особистісний ріст, особистісні прояви, бачення себе. Важливо буде проявити всі свої кращі персональні якості, діяти, направити в робоче русло творчу енергію, яка буде бити ключем.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Принц Гаррі після скандальної витівки з Меган Маркл несподівано передумав: "Вирішив повернути свої..."
Розправа над сім'єю потрясла Україну, бабуся жертв не стримує сліз: "Бажаю цій тварині..."
"До останнього приймав пацієнтів": раптово не стало українського лікаря, який пів життя рятував дітей
Сумна Могилевська поділилася своїм болем, який нічим не вгамувати: "Світла пам'ять..."
"Цей день-дзеркало. Дивлюся в нього і бачу себе. Якщо я щаслива людина, то цей день принесе мені удачу. Якщо навпаки-то дата 12.02.2021 і це посилить", – підкреслила нумеролог.
Під час особливої дзеркальної дати важливо налаштувати себе на позитив і тоді 12 лютого принесе тільки хороші новини. Також число 8 в цей день буде супроводжувати вирішення фінансових питань, а також налагодження відносин з сім'єю.
Важливо буде відчути себе відповідальним батьком, фахівцем і т. д.
Вона також зазначила, що 12 лютого – дата настання китайського Нового року, тому загадувати бажання в цей день не тільки можна, але і потрібно. Також цього дня протегує Венера, тому будувати романтичні плани – треба, а ось гуляти весілля не варто.
Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.
Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році.
Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.