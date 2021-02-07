Згідно з нумерологічними розрахунками, в даті 12.02.2021 року є чотири одиниці і чотири двійки, а також дві вісімки

Це говорить про те, що 12 лютого буде днем з сильною енергією дії, здоров'я, влади.

Про це розповіла психолог-нумеролог Лариса Браницька задля OBOZREVATEL.

Акцент цього дня - особистість: особистісний ріст, особистісні прояви, бачення себе. Важливо буде проявити всі свої кращі персональні якості, діяти, направити в робоче русло творчу енергію, яка буде бити ключем.

"Цей день-дзеркало. Дивлюся в нього і бачу себе. Якщо я щаслива людина, то цей день принесе мені удачу. Якщо навпаки-то дата 12.02.2021 і це посилить", – підкреслила нумеролог.

Під час особливої дзеркальної дати важливо налаштувати себе на позитив і тоді 12 лютого принесе тільки хороші новини. Також число 8 в цей день буде супроводжувати вирішення фінансових питань, а також налагодження відносин з сім'єю.

Важливо буде відчути себе відповідальним батьком, фахівцем і т. д.

Вона також зазначила, що 12 лютого – дата настання китайського Нового року, тому загадувати бажання в цей день не тільки можна, але і потрібно. Також цього дня протегує Венера, тому будувати романтичні плани – треба, а ось гуляти весілля не варто.

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