Согласно нумерологическим расчетам, в дате 12.02.2021 года есть четыре единицы и четыре двойки, а также две восьмерки

Это говорит о том, что 12 февраля будет днем с сильной энергией действия, здоровья, власти.

Об этом рассказала психолог-нумеролог Лариса Браницкая для OBOZREVATEL.

Акцент этого дня – личность: личностный рост, личностные проявления, видение себя. Важно будет проявить все свои лучшие персональные качества, действовать, направить в рабочее русло творческую энергию, которая будет бить ключом.

"Этот день – зеркало. Смотрю в него и вижу себя. Если я удачливый человек, то этот день принесет мне удачу. Если наоборот – то дата 12.02.2021 и это усилит", – подчеркнула нумеролог.

Во время особенной зеркальной даты важно настроить себя на позитив и тогда 12 февраля принесет только хорошие новости. Также число 8 в этот день будет сопутствовать решению финансовых вопросов, а также налаживанию отношений с семьей.

Важно будет почувствовать себя ответственным родителем, специалистом и т. д.

Она также отметила, что 12 февраля – дата наступления китайского Нового года, поэтому загадывать желания в этот день не только можно, но и нужно. Также этому дню покровительствует Венера, поэтому строить романтические планы – надо, а вот гулять свадьбу не стоит.

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