Олена Омович, яку давно прозвали українською Кардашьян, приміряла сміливе вбрання

Як повідомляє Politeka.net, Олена Омович є київською фотомоделлю, що здобула популярність завдяки своїм видатним формам. Модель перекроїла практично кожен сантиметр свого тіла: збільшила губи і груди, змінила розріз своїх очей і форму носа.

На своїй сторінці в Instagram вона часто показує яскраві кадри, де постає в сміливих нарядах.

Кілька годин тому в її блозі з'явилося чергове відео, яке звело фанатів з розуму.

Зірка позує в білій міні-спідниці, короткому чорному топі, який нагадує більше бюстгальтер. Доповнюють образ золоті аксесуари: тонкі ланцюжки з кулончиками. Українська Кардашьян розпустила своє волосся і нанесла на обличчя ледь помітний макіяж.

Дівчина на кадрах, то нахиляється вперед, то махає руками. Завдяки цьому її крихітний топ ледь утримує її пишні груди.

Фолловери не змогли встояти від такої краси, засипавши модель компліментами. Втім, навіть в більш скромних образах Олена Омович збирає максимальну кількість приємних коментарів. Багато хто відзначили, що у моделі прекрасна фігура і плоский животик, тому вона не повинна переживати про свою зовнішність.

"Неземна красуня🔥 🤩", "Так нахабно"," хм, виглядати так має бути незаконно", " Алена ти динаміт♥️♥️♥", " дикий тигр 🔥", " половина загальної ваги від грудей😂 😂 😂 😂", "тигриці виглядають приголомшливо".

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