Алена Омович, которую давно прозвали украинской Кардашьян, примеряла смелый наряд

Как сообщает Politeka.net, Алена Омович является киевской фотомоделью, получившая известность благодаря своим выдающимся формам. Модель перекроила практически каждый сантиметр своего тела: увеличила губы и грудь, изменила разрез своих глаз и форму носа.

На своей странице в Instagram она часто показывает яркие кадры, где предстает в смелых нарядах.

Несколько часов назад в ее блоге появилось очередное видео, которое свело фанатов с ума.

Звезда позирует в белой мини-юбке, коротком черном топе, который напоминает больше бюстгальтер. Дополняют образ золотые аксессуары: тонкие цепочки с кулончиками. Украинская Кардашьян распустила свои волосы и нанесла на лицо едва заметный макияж.

Девушка на кадрах, то наклоняется вперед, то машет руками. Благодаря этому ее крохотный топ едва удерживает ее пышную грудь.

Фолловеры не смогли устоять от такой красоты, засыпав модель комплиментами. Впрочем, даже в более скромных образах Алена Омович собирает максимальное количество приятных комментариев. Многие отметили, что у модели прекрасная фигура и плоский животик, поэтому она не должна переживать о своей внешности.

"Неземная красотка🔥🤩", "Так нахально", "Хм, выглядеть так должно быть незаконно", "Алена ты динамит ♥ ️ ♥ ️ ♥", "Дикий тигр 🔥", " половина общего веса от груди 😂😂😂😂", "тигрицы выглядят потрясающе".

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