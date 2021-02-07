Актор з "Дизель Шоу" Олександр Бережок зворушив публіку одкровенням напередодні Дня всіх закоханих

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram опублікували зізнання 41-річного гумориста в своєму найромантичнішому вчинку, який він зробив заради дружини.

Відзначимо, обраницю Бережка звуть Олена, вона колишня модель, а нині бренд-менеджер. Пара виховує двох синів.

За словами Олександра, своїм найромантичнішим вчинком він вважає несподівану поїздку до моря.

"Якось Олена обмовилася, що хотіла б на море. Ось так просто в ході розмови, ненароком. А я запам'ятав. Через пару днів приїхав за нею на роботу на машині і відвіз на Київське море! Вона спочатку нічого не зрозуміла (сміється). А я дістав з машини тарілку фруктів, шампанське, вивів її на берег і кажу: «Ось море, ось шампанське і фрукти. Як ти і хотіла». Вона була дуже вражена і часто це згадує", - поділився актор.

Крім того, Бережок розповів про найбільш подарунок, який отримав від дружини та якия найбільше запам'ятався.

"Раніше вона постійно крала мої шкарпетки і ходила в них. Я дуже нервував через це. І якось на Різдво вона подарувала мені цілу торбу шкарпеток! Це було дуже мило і смішно одночасно", - зізнався артист.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, бажаючи родині Бережків усіляких благ:

"Олександр Бережок 🔥❤️сам подарунок для всіх дуже хороший артист❤️"

"Прекрасно. Як мило 💖 Бережки чудова сім'я. Удачі і щастя"

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