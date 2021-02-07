Актер из "Дизель Шоу" Александр Бережок растрогал публику откровением накануне Дня всех влюбленных
Как передает Politeka.net, на официальной страничке "Дизель Студио" в Инстаграм опубликовали признание 41-летнего юмориста в своем самом романтическом поступке, который он совершил ради жены.
Отметим, избранницу Бережка зовут Алена, она бывшая модель, а ныне бренд-менеджер. Пара воспитывает двух сыновей.
По словам Александра, своим самым романтическим поступком он считает неожиданную поездку к морю.
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"Как-то Алёна обмолвилась, что хотела бы на море. Вот так просто в ходе разговора, невзначай. А я запомнил. Через пару дней приехал за ней на работу на машине и увез на Киевское море! Она сначала ничего не поняла (смеётся). А я достал из машины тарелку фруктов, шампанское, вывел её на берег и говорю: «Вот море, вот шампанское и фрукты. Как ты и хотела». Она была очень впечатлена и часто это вспоминает", - поделился актер.
Кроме того, Бережок рассказал о самом запоминающемся подарке, который получил от супруги.
"Раньше она постоянно воровала мои носки и ходила в них. Я очень нервничал из-за этого. И как-то на Рождество она подарила мне целую торбу носков! Это было очень мило и смешно одновременно", - признался артист.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, желая семье Бережков всяческих благ:
"Александр Бережок 🔥❤️сам подарок для всех Очень хороший артист❤️"
"Прекрасно. Как мило 💖 Бережки чудесная семья. Удачи и счастья"
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