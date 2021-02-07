Відомий фітнес-тренер Марина Боржемська (у минулому Узелкова) з шоу "Зважені і щасливі" показала себе і розповіла про ідеальне тіло

На фото зірка здалася в "невидимому" боді. Марина позувала біля білих скринь, розвернувшись боком, щоб показати ідеальні сідниці, які виявилися нічим не прикриті. Узелкова волосся залишила розпущеним і трошки вигнулася, щоб кадр став ще спекотніше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"ТІЛО МРІЇ!

Час прийшов.

Ви можете змінити себе. Можете зробити себе. Можете мати тіло, про яке давно мріяли!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків, включаючи Нікітюк, і написали коментарі:

"Тіло мрії, це точно" ," ви шикарна", "Марина, ви прекрасна", "Мариночка, ви диво", " тіло. Мрія кожної. Королева і наша добра фея", "Королева", "мрія для моїх очей, ви прекрасна Марина", "ви шикарна".

Ми писали, що зірка Марина Боржемська поділилася ефектним результатом свого перетворення після розлучення.

В цей же раз у себе на сторінці вона представила особисте фото в основному профілі. Всього у Марини чотири аккаунта, один з яких створений для порад по схудненню, другий для щоденників харчування, третій для рецептів, а останній для фото і відеоматеріалів особистого змісту.

Нагадаємо, Узелкова заговорила про нове життя після розлучення

А ще Politeka писала, що Марина Узєлкова повідомила про таємниче знайомство

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