Известная фитнес-тренер Марина Боржемская (в прошлом Узелкова) из шоу "Зважені і щасливі" показала себя и рассказала об идеальном теле

На фото звезда показалась в "невидимом" боди. Марина позировала возле белых сундуков, развернувшись боком, чтобы показать идеальные ягодицы, которые оказались ничем не прикрыты. Узелкова волосы оставила распущенными и немножко выгнулась, чтобы кадр стал еще жарче. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"ТЕЛО МЕЧТЫ!

Время пришло.

Вы можете изменить себя. Можете сделать себя. Можете иметь тело, о котором давно мечтали!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков, включая Никитюк, и написали комментарии:

"Тело мечты, это точно", "Вы шикарная", "Марина, вы прекрасная", "Мариночка, вы чудо", "Тело. Мечта каждой. Королева и наша добрая фея", "Королева", "Мечта для моих глаз, вы прекрасна Марина", "Вы шикарная".

Мы писали, что ьелезвезда Марина Боржемская поделилась эффектным результатом своего преображения после развода.

В этот же раз у себя на странице она представила личное фото в основном профиле. Всего у Марины четыре аккаунта, один из которых создан для советов по похудению, второй для дневников питания, третий для рецептов, а последний для фото и видеоматериалов личного содержания.

Напомним, Узелкова заговорила о новой жизни после развода

А еще Politeka писала, что Марина Узелкова сообщила о таинственном знакомстве

Также Politeka сообщала, что Узелкова рассказала откровенные подробности о себе



