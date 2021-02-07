Известная фитнес-тренер Марина Боржемская (в прошлом Узелкова) из шоу "Зважені і щасливі" показала себя и рассказала об идеальном теле
На фото звезда показалась в "невидимом" боди. Марина позировала возле белых сундуков, развернувшись боком, чтобы показать идеальные ягодицы, которые оказались ничем не прикрыты. Узелкова волосы оставила распущенными и немножко выгнулась, чтобы кадр стал еще жарче. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"ТЕЛО МЕЧТЫ!
Время пришло.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Расправа над семьей потрясла Украину, бабушка жертв не сдерживает слез: "Желаю этому животному..."
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
"У нас закончился воздух!": люди оказались в огненном плену масштабного пожара, кадры трагедии
Вы можете изменить себя. Можете сделать себя. Можете иметь тело, о котором давно мечтали!", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 11 тысяч лайков, включая Никитюк, и написали комментарии:
"Тело мечты, это точно", "Вы шикарная", "Марина, вы прекрасная", "Мариночка, вы чудо", "Тело. Мечта каждой. Королева и наша добрая фея", "Королева", "Мечта для моих глаз, вы прекрасна Марина", "Вы шикарная".
Мы писали, что ьелезвезда Марина Боржемская поделилась эффектным результатом своего преображения после развода.
В этот же раз у себя на странице она представила личное фото в основном профиле. Всего у Марины четыре аккаунта, один из которых создан для советов по похудению, второй для дневников питания, третий для рецептов, а последний для фото и видеоматериалов личного содержания.
Напомним, Узелкова заговорила о новой жизни после развода
А еще Politeka писала, что Марина Узелкова сообщила о таинственном знакомстве
Также Politeka сообщала, что Узелкова рассказала откровенные подробности о себе