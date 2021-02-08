Чоловік після візиту до відділення поліції був змушений звернутися за медичною допомогою

Так, на Черкащині поліцейських звинувачують у тортурах чоловіка, якого вони "перевіряли" на причетність до шахрайства. Відносно співробітників розпочато розслідування, на час якого їх відсторонили від виконання службових обов'язків.

Про цю подію розповіли у прес-службі обласної поліції.

Повідомляється, що 28-річний чоловік поступив в Городищенську місцеву лікарню за медичною допомогою з тілесними ушкодженнями. Він розповів про побиття, в якому звинуватив співробітників правоохоронних органів.

Попередньо встановлено, що чоловіка доставили до відділу поліції, щоб перевірити його причетність до крадіжки та шахрайства. Згодом він заявив, що його побили співробітники поліції.

Проти поліцейських розпочато розслідування за ч.2 ст. 127 (тортури) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Також раніше повідомлялося, що чоловік знущався з хворої матері-пенсіонерки. Тортури над прикутою до ліжка пенсіонеркою, тривали понад рік, поки бідна не загинула від побоїв.

Тіло жертви виявила жінка, яка приходила за нею доглядати.

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