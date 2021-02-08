Мужчина после визита в отделение полиции был вынужден обратиться за медицинской помощью

Так, в Черкасской области полицейских обвиняют в пытках мужчины, которого они "проверяли" на причастность к мошенничеству. В отношении сотрудников начато расследование, на время которого их отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Об этом происшествии рассказали в пресс-службе областной полиции.

Сообщается, что 28-летний мужчина поступил в Городищенскую местную больницу за медицинской помощью с телесными повреждениями. Он рассказал об избиении, в котором обвинил сотрудников правоохранительных органов.

Предварительно установлено, что мужчину доставили в отдел полиции, чтобы проверить его причастность к краже и мошенничеству. Впоследствии он заявил, что его избили сотрудники полиции.

Против полицейских начато расследование по ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Также ранее сообщалось, что мужчина издевался над собственной больной матерью-пенсионеркой. Пытки над прикованной к кровати пенсионеркой, продолжались более года, пока бедная не погибла от побоев.

Тело жертвы обнаружила женщина, которая приходила за ней ухаживать.

Напомним, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов: "без мамы осталось четверо детей", детали трагедии.

Как сообщала Politeka, пациент зверски избил беременную женщину-врача, видео.

Также Politeka писала, что из-за застолья в роддоме оборвались жизни матери и младенца.