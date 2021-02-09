Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка Victoria's Secret, показала себе в цікавому образі
На фото Кендіс позує позує в міні-сукні з відкритими плечима і без білизни. Зірка залишила волосся розпущеним, а руки підняла вгору. Модель відвела погляд від камери, демонструючи пристрасний образ. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З архівів", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Ось вона", "Супер", "Привіт, цукерка, спасибі, що розмістила"," Королева"," досконалість існує"," Мій улюблений ангел", " дуже закоханий в це фото!", "Мій чудовий ангел, я завжди люблю тебе, завжди мила" ," ти дуже красива, ангел", "Привіт, Кендіс, Я бажаю тобі всього найкращого з Канади, я хотів би коли-небудь надолужити згаяне", "Кендіс негативні рулонні плівки", " сама богиня !!", "Мені подобається Твоя реклама Суперкубка".
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У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому стояла поруч з такою ж прекрасною дівчиною. Нею виявилася 35-річна модель, ще один ангел Victoria's Secret Даутцен Крус.
Обидві красуні позували в гарних купальниках, демонструючи свої апетитні форми.
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