Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда Victoria’s Secret, показала себя в интересном образе

На фото Кэндис позирует позирует в мини-платье с открытыми плечами и без белья. Звезда оставила волосы распущенными, а руки подняла вверх. Модель отвела взгляд от камеры, демонстрируя страстный образ. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Из архивов", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вот она", "Супер", "Привет, конфетка, спасибо, что разместила", "Королева", "Совершенство существует", "Мой любимый ангел", "Очень влюблен в это фото!", "Мой великолепный ангел, я всегда люблю тебя, всегда милая", "ты очень красивая, ангел", "Привет, Кэндис, я желаю тебе всего наилучшего из Канады, я хотел бы когда-нибудь наверстать упущенное", "Кэндис отрицательные рулонные пленки", "Сама богиня !!", "Мне нравится твоя реклама Суперкубка".

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У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором стояла рядом с такой же прекрасной девушкой. Нею оказалась 35-летняя модель, еще один ангел Victoria’s Secret Даутцен Крус.

Обе красотки позировали в красивенных купальниках, демонстрируя свои аппетитные формы.

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