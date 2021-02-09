Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала на новому відео пікантний вигляд у рожевому бікіні

Не так давно дівчина взяла участь в зйомках для модного чоловічого журналу і поділилася відразу декількома пікантними кадрами, зробленими під час роботи. В цей же раз, перед тим як робити професійні рекламні фото, Ебі зробила кілька простих роликів для Сторі в Instagram.

Засмагла модель покрутилася перед камерою в рожевій білизні з тоненьких ниточок і без збентеження продемонструвала достоїнства. Варто відзначити, що ще пару років тому Ретчфорд працювала офіціанткою, проте швидко зрозуміла, що їй таке заняття не до душі і почала вести свій блог.

Тепер дівчина успішно займається рекламою білизни для онлайн-магазинів і періодично знімається для чоловічих глянців.

Також, вдало приховавши свої достоїнства, Ебі створила вигідну інтригу, адже повернулася до камери боком і змогла продемонструвати пишні форми без зайвої відвертості. Відзначимо, даний образ був одним з найпопулярніших, які сама модель представила в 2020 році.

"Омг Ебі, ти така чудова мені це подобається🌹; як ти така чертовски красива; чудово😘; Моє безумство носить твоє ім'я; запаморочливий вигляд горить і сяє😍 які пишнфе форми; так гаряче; чудово😍; Красиво і ідеально; абсолютний вогонь♥; виглядає чудово🔥 💗; У вас чарівне обличчя і вогняне ефектне тіло».

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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