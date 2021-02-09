Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала на новом видео пикантный вид в розовом бикини

Не так давно девушка приняла участие в съемках для модного мужского журнала и поделилась сразу несколькими пикантными кадрами, сделанными во время работы. В этот же раз, перед тем как делать профессиональные рекламные фото, Эби сделала несколько простых роликов для Стори в Инстаграм.

Загорелая модель покрутилась перед камерой в розовом белье из тоненьких ниточек и без смущения продемонстрировала достоинства. Стоит отметить, что еще пару лет тому назад Рэтчфорд работала официанткой, однако быстро поняла, что ей такое занятие не по душе и начала вести свой блог.

Теперь девушка успешно занимается рекламой белья для онлайн-магазинов и периодически снимается для мужских глянцев.

Также, удачно скрыв свои достоинства, Эби создала выгодную интригу, ведь повернулась к камере боком и смогла продемонстрировать пышные формы без лишней откровенности. Отметим, данный образ был одним из самых популярных, которые сама модель представила в 2020 году.

«Омг Эби, ты такая великолепная мне это нравится🌹; как ты такая чертовски красивая; Великолепно😘; Мое безумие носит твое имя; Умопомрачительный вид горит и сияет😍 какие пышнфе формы; Так горячо; Великолепно😍; Красиво и идеально; Абсолютный огонь ♥; Выглядит великолепно🔥💗; У вас очаровательное лицо и огненное эффектное тело».

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"