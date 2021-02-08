Клієнтів одного з супермаркетів Харкова вирішили розважати за допомогою тварини на повідку
У супермаркеті посадили на поводок маленького змученого левенятка і пропонували фотографуватися всім бажаючим. Таким чином власники магазину спробували привернути до себе увагу, але наслідки були іншими, пише РБК-України.
Зазначається також, що магазин співпрацював з контактним зоопарком.
"Чергове дно пробито. Вважаємо, що це садизм і жахливий несмак. Готуємо від ГО заяву в поліцію і екоінспекцію", - повідомили автори поста UA Animals на сторінці в соцмережі.
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Користувачів мережі також обурили дії магазину, який так познущався над твариною.
"Який жах! Ось як такі думки з'являються в голові? Кому прийшло в голову таке?", "Вже мізки повипливали тим ідіотам, а коли ж це вже закінчиться", "у хворого суспільства і розваги спотворені. Нещасне звірятко, скільки ще таких", "Боже, яка ганьба. Дикуни чи що 😡 😡 😡 А, якщо на когось нападе, то буде винен звичайно він", "взагалі у народу дах поїхав".
Також раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині судять поліцейського, який заколов собаку вилами.
Собаку ж вдалося врятувати, її відвезли на лікування до Києва. Це був безпритульний пес на прізвисько Капловухий. Він жив у гаражного кооперативі багато років. У ветеринарній клініці сказали, що собака, ймовірно, вже не зможе ходити.
Нагадаємо, на Одещині неадекват на авто ганявся за собакою по вулицях.
Також Politeka повідомляла, що шкуродер влаштував переполох у Харкові, з'їхалася поліція.
Раніше Politeka писала про те, що у Дніпрі врятували змучену шкуродером собаку.