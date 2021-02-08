Клиентов одного из супермаркетов Харькова решили развлекать с помощью животного на поводке

В супермаркете посадили на поводок маленького измученного львенка и предлагали фотографироваться всем желающим. Таким образом владельцы магазина попытались привлечь к себе внимание, но последствия были другими, пишет РБК-Украины.

Отмечается также, что магазин сотрудничал с контактным зоопарком.

"Очередное дно пробито. Считаем, что это садизм и ужасная безвкусица. Готовим от ОО заявление в полицию и экоинспекцию", - сообщили авторы поста UA Animals на странице в соцсети.

Пользователей сети также возмутили действия магазина, который так поиздевался над животным.

"Какой ужас! Вот как такие мысли появляются в голове? Кому пришло в голову такое?", "Уже мозги повыплывали тем идиотам, а когда же это уже закончится", "У больного общества и развлечения искажены. Несчастная зверушка, сколько еще таких", "Боже, Какой позор. Дикари что ли 😡😡😡 А, если на кого-то нападет, то будет виноват конечно он", "Вообще у народа крыша поехала".

Также ранее сообщалось, что на Днепропетровщине судят полицейского, который заколол собаку вилами.

Собаку удалось спасти, ее отвезли на лечение в Киев. Это был бедомный пес по кличке Лопоухий. Он жил в гаражном кооперативе много лет. В ветеринарной клинике сказали, что собака, вероятно, уже не сможет ходить.

Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.