Актори з "Дизель Шоу" Олександр Бережок та Євген Гашенко вразили дивною поведінкою
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram з'явилося нове відео, яке припало до душі користувачам мережі. (Щоб подивитися ролик-проскролльте вниз).
"Всім доброго ранку понеділка. Поки заварюється підбадьорлива кава, подивіться на цих офісних індіанців! Тепер ви знаєте, що робити, якщо принтер перестане друкувати документи. Легкого і продуктивного вам робочого тижня", - підписані кадри.
У ролику Бережок відображений у вигляді офісного працівника, він одягнений в білу сорочку з краваткою і чорні класичні брюки. І все б виглядало цілком природно, якби не вінець з різночиєтних пір'я на голові, як у індіанців.
"Мені потрібен повелитель двох жильних кабелів, ну сисадмін мені потрібен. У нас не працює друкуюче Чудовисько. Так, принтер не працює у нас", - каже Бережок піднявши трубку телефону.
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А коли його звернення прийняли, він разом з колегою в аналогічному вбранні почав незвичайний танець.
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