Актеры из "Дизель Шоу" Александр Бережок и Евгений Гашенко удивили странным поведением
Как передает Politeka.net, на официальной страничке "Дизель Студио" в Инстаграм появилось новое видео, которое пришлось по душе пользователям Сети. (Чтобы посмотреть ролик - проскролльте вниз).
«Всем доброго утра понедельника. Пока заваривается бодрящий кофе, посмотрите на этих офисных индейцев! Теперь вы знаете, что делать, если принтер перестанет печатать документы. Легкой и продуктивной вам рабочей недели», - подписаны кадры.
В ролике Бережок запечатлен в виде офисного работника, он одет в белую рубашку с галстуком и черные классические брюки. И все бы выглядело вполне естественно, если бы не венец из разночыетных перьев на голове, как у индейцев.
«Мне нужен повелитель двух жильных кабелей, ну сисадмин мне нужен. У нас не работает печатающее чудовище. Да, принтер не работает у нас», - говорит Бережок подняв трубку телефона.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Полураздетая жена "Холостяка" Добрынина показала беременный животик без фильтров: "Растет настолько быстро..."
45-летняя Могилевская удивила внешностью, фото "порвало" сеть: "Боже, как вы изменились"
Принц Гарри после скандальной выходки с Меган Маркл неожиданно передумал: "Решил вернуть свои..."
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
А когда его обращение приняли, он вместе с коллегой в аналогичном наряде начал необычный танец.
Напомним, актеры "Дизель Шоу" опозорили звезд, засветив их "автопарк": "От этого только смешнее..."
Как сообщала Politeka, заросший актер «Дизель шоу» поразил переменами рядом с красоткой Булитко: «На себя не похож».
Также Politeka писала, что звезда «Дизель шоу» похвастался красавицей-женой во время прогулки: «Идеальное время, чтобы…».