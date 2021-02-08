Кто бы мог подумать!

Актеры из "Дизель Шоу" Александр Бережок и Евгений Гашенко удивили странным поведением

Как передает Politeka.net, на официальной страничке "Дизель Студио" в Инстаграм появилось новое видео, которое пришлось по душе пользователям Сети. (Чтобы посмотреть ролик - проскролльте вниз).

«Всем доброго утра понедельника. Пока заваривается бодрящий кофе, посмотрите на этих офисных индейцев! Теперь вы знаете, что делать, если принтер перестанет печатать документы. Легкой и продуктивной вам рабочей недели», - подписаны кадры.

В ролике Бережок запечатлен в виде офисного работника, он одет в белую рубашку с галстуком и черные классические брюки. И все бы выглядело вполне естественно, если бы не венец из разночыетных перьев на голове, как у индейцев.

«Мне нужен повелитель двух жильных кабелей, ну сисадмин мне нужен. У нас не работает печатающее чудовище. Да, принтер не работает у нас», - говорит Бережок подняв трубку телефона.

А когда его обращение приняли, он вместе с коллегой в аналогичном наряде начал необычный танец.

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