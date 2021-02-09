Курс валют в Україні 9 лютого порадує українців черговим зміцненням гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку України, гривня вже кілька днів впевнено зміцнює позиції, як по відношенню до долара, так і по відношенню до європейської валюти. Курс валют вже подолав психологічну позначку в 28 гривень і продовжує впевнено падати.

Так, 9 лютого 1 долар продаватимуть по 27,66 Гривень, в той час як днем раніше «зелені» можна було купити по 27,77 гривень. Таким чином, всього за один день Долар втратив цілих 10 копійок.

Євро теж поповзло вниз. Правда, не так стрімко, як американський долар. У вівторок євро продаватимуть по 33,26 Гривень, у той час як днем раніше його можна було купити за 33,28 гривень.

Варто відзначити, що економічні експерти прогнозують подальше зміцнення гривні. Національна валюта непогано пережила коронакризу, тому зараз показує хороші результати і демонструє стійкість. За прогнозами експертів, у першому кварталі 2021 року курс може опуститися до 27,5 гривень за долар.

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