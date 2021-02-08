Після вихідних гривня продовжить рости по відношенню до долара і євро

Так, у понеділок, 8 лютого, долар і євро продовжать падати як в офіційних курсах, так і на міжбанку.

Зокрема, відповідно до офіційного курсу від НБУ долар подешевшає на 11 копійок, а євро – на 17. Відповідні дані з'явилися на сайті фінансового регулятора.

Курси іноземних валют 8 лютого триматимуться на наступному рівні:

Долар США - 27,77 грн (мінус 11 коп.).

Євро - 33,28 грн (мінус 17 коп.).

У той же час, на міжбанку курс американської валюти у продажу впав на 12 копійок і досяг позначки в 27,74 гривень за долар, у свою чергу, курс купівлі склав 27,72 гривень. Курс євро також впав, проте не так значно-всього на 3 копійки. Він склав 33,34 гривень за євро.

Відзначимо, що тенденція до зниження долара і євро спостерігалася весь попередній тиждень.

У свою чергу, експерти прогнозують, що в лютому гривню чекає падіння на 5-10 копійок по відношенню до долара.

Також експерти поки не рекомендують українцям бігти в обмінники і масово здавати валюту в банки.

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