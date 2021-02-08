После выходных гривна продолжит расти по отношению к доллару и евро
Так, в понедельник, 8 февраля, доллар и евро продолжат падать как в официальных курсах, так и на межбанке.
В частности, в соответствии с официальным курсом от НБУ доллар подешевеет на 11 копеек, а евро – на 17. Соответствующие данные появились на сайте финансового регулятора.
Курсы иностранных валют 8 февраля будут держаться на следующем уровне:
Доллар США — 27,77 грн (минус 11 коп.).
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Евро — 33,28 грн (минус 17 коп.).
В то же время, на межбанке курс американской валюты в продаже упал на 12 копеек и достиг отметки в 27,74 гривен за доллар, в свою очередь, курс в покупке составил 27,72 гривен. Курс евро также упал, однако не так значительно – всего на 3 копейки. Он составил 33,34 гривен за евро.
Отметим, что тенденция к снижению доллара и евро наблюдалась всю предыдущую неделю.
В свою очередь, эксперты прогнозируют, что в феврале гривну ждет падение на 5-10 копеек по отношению к доллару.
Также эксперты пока не рекомендуют украинцам бежать в обменники и массово сдавать валюту в банки.
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Как сообщала Politeka, гривна расправилась с долларом и евро, что ожидать от курса валют после выходных: свежие данные НБУ.
Также Politeka писала, что гривна резко отыгралась на долларе, НБУ представил новый курс валют: к чему готовиться украинцам.