Голлівудська актриса Анджеліна Джолі змінила стиль заради зйомок для модного глянцю

Спеціально для модного журналу артистка дала не тільки чесне і відкрите інтерв'ю, але ще і знялася в модній фотосесії вперше за довгий час. Тому на сторінках фан-акаунтів з'явилися ролики, які не були раніше показані в мережі.

За кадром Джолі була показана в своїх нарядах, які приміряла для яскравих фото будинку. Зйомку влаштували прямо в кабінеті Джолі, в її саду на задньому дворику, а також біля басейну, де зірка без макіяжу підкорювала своєю природною красою.

Не обійшлося і без пікантних кадрів, на яких Джолі в одній білій майці блиснула бюстом без зайвої відвертості. Також стало відомо, що останні роки кар'єри були для зірки складні і навіть непростими, але вона продовжує заліковувати рани і поступово повертається в робоче русло. Яскрава зйомка стала свідком епічного перетворення зірки.

Відзначимо, навіть в простій комбінації або піжамі для рекламної фотосесії зірка буде виглядати просто, але дорого. Зокрема, мова не про ціну, а скоріше про акуратний дизайн і презентабельному вигляді. Розпущені локони і легкий макіяж ідеально завершують скромний «лук» знаменитості.

"Красиві татуювання; Супер пупсик; як завжди красиво 😍; Краса і спокуса відразу🌹; Ойау, це красиво і фантастично💜; Мило дуже мило; Красиво❤️; ти просто приголомшлива людина; чудова жінка і розкішний її стиль💙 бездоганні руху; Красива жінка !!! 😊 ; завжди така молода".

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною

А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила фігурою, що округлилася, на званій вечері, кадри

Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила болючою худорбою на прогулянці з доньками