Голливудская актриса Анджелина Джоли сменила стиль ради съемок для модного глянца

Специально для модного журнала артистка дала не только честное и открытое интервью, но еще и снялась в модной фотосессии впервые за долгое время. Поэтому поводу на страницах фан-аккаунтов появились ролики, которые не были ранее показаны в сети.

За кадром Джоли была показана в своих нарядах, которые примерила для ярких фото дома. Съемку устроили прямо в кабинете Джоли, в ее саду на заднем дворике, а также у бассейна, где звезда без макияжа покоряла своей естественной красотой.

Не обошлось и без пикантных кадров, на которых Джоли в одной белой майке блеснула бюстом без лишней откровенности. Также стало известно, что последние года карьеры были для звезды сложны и даже непростыми, но она продолжает залечивать раны и постепенно возвращается в рабочее русло. Яркая съемка стала свидетелем эпичного преображения звезды.

Отметим, даже в простой комбинации или пижаме для рекламной фотосессии звезда будет выглядеть просто, но дорого. В частности, речь не о цене, а скорее об аккуратном дизайне и презентабельном виде. Распущенные локоны и легкий макияж идеально завершают скромный «лук» знаменитости.

«Красивые Татуировки; Супер пупсик; Как всегда красиво 😍; Красота и соблазн сразу🌹;Ойау, это красиво и фантастически💜; Мило очень мило; Красиво ❤️; Ты просто потрясающий человек; замечательная женщина и роскошный ее стиль💙 безупречные движения; Красивая женщина !!! 😊; всегда такая молодая».

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