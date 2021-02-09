Погода в Україні 9 лютого засмутить українців різкими перепадами і опадами

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, у вівторок в Україні господарюватиме негода. Опади у вигляді снігу, дощу і мокрого снігу накриють практично всі регіони України. Крім цього, деякі області постраждають від різких перепадів температури.

Так, у східних областях 9 лютого очікується плюсова температура. При тому, що днем раніше в цих областях був впевнений мінус. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу накриють Дніпропетровську, Луганську та Донецьку область.

У західних областях у вівторок теж очікується неприємна погода. Сніг і мокрий сніг пройде у всіх західних регіонах, крім крайньої Півночі. При цьому в регіоні очікується мінусова температура - в середньому -1..-4 градуси.

У центральних областях буде сніг і мокрий сніг. При цьому температура повітря коливатиметься від -4 до +3 градусів залежно від регіону. У Києві вночі очікується сильний сніг і -9 градусів.

А ось на півдні країни буде порівняно тепло. До того ж, у південних областях не буде опадів. Вдень температура повітря тут прогріється до 7-10 градусів тепла.

У північних регіонах очікується сильний сніг. В цілому, практично по всій території України настане справжня зима.

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