Погода в Украине 9 февраля расстроит украинцев резкими перепадами и осадками

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, во вторник в Украине будет хозяйствовать непогода. Осадки в виде снега, дождя и мокрого снега накроют практически все регионы Украины. Кроме этого, некоторые области пострадают от резких перепадов температуры.

Так, в восточных областях 9 февраля ожидается плюсовая температура. При том, что днем ранее в этих областях был уверенный минус. Осадки в виде снега и мокрого снега накроют Днепропетровскую, Луганскую и Донецкую область.

В западных областях во вторник тоже ожидается неприятная погода. Снег и мокрый снег пройдет во всех западных регионах, кроме крайнего севера. При этом в регионе ожидается минусовая температура – в среднем -1..-4 градуса.

В центральных областях будет снег и мокрый снег. При этом температура воздуха будет колебаться от -4 до +3 градусов в зависимости от региона. В Киеве ночью ожидается сильный снег и -9 градусов.

А вот на Юге страны будет сравнительно тепло. К тому же, в южных областях не будет осадков. Днем температура воздуха тут прогреется до 7-10 градусов тепла.

В северных регионах ожидается сильный снег. В целом, практически по всей территории Украины наступит настоящая зима.

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