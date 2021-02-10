Відома модель Емілі Ратаковски зважилася на інтимну фотосесію на честь швидкого народження дитини

На останніх термінах вагітності Емілі вирішила відобразити свій зворушливий образ з дитиною на нових і модних фото. Причому зробила це модель без прикрас і скромності - Ратаковскі роздяглася, показавши фігуру у всій красі. Як видно в підписі, дівчина позувала знаменитим фотографам Інез ван Ламсвеерде і Вінуду Матадіну.

Простий і лаконічний образ Емілі не міг залишитися без уваги, адже модель не просто показала справжню себе, вона ще й не стала ховати тіло, прикрившись лише руками перед камерою.

"Майже готово. З 33 тижнів ~ остання, я обіцяю ~ спасибі I&V. я так неймовірно вдячна за цей особливий момент в моєму житті, відображений співробітниками і друзями моєї мрії. Спасибі!!», - написала Ратаковски.

Фанати і колеги зірки відреагували відразу:

"Мене нудить від її пупка 🤢, вибачте; пиріжків наїлася; дуууже красиво. 💝 ; Чудова матуся🔥 😍 я так тебе люблю❤️; де твій одяг? Дайте їй одяг!🙂 ; Не змушуйте художників страждати; цікаво, коли ти станеш мамою, ти одягнешся?; Вагітні такі красиві ❤️; чорт візьми, я не очікував такої енергії😂 💪».

На фан-акаунтах активно показують фото Ратаковскі, демонструючи фігуру дівчини до вагітності. Як видно на знімках, Емілі є що показати – в крихітному леопардовому бікіні дівчина виглядає ідеально.

Зірка не раз говорила, що вона не любить спорт, але обожнює масаж, йогу і постійно багато гуляє на вулиці, щоб не сидіти на місці. Також модель стверджує, що випиває в день до 3 літрів води, що допомагає поліпшити метаболізм і здоров'я шкіри. Час від часу Емілі порушує свій режим харчування і їсть те, що хоче, включаючи фаст-фуд, тому вона не зривається в важливий момент.

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