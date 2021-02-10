Известная модель Эмили Ратаковски решилась на интимную фотосессию в честь скорого рождения ребенка

На последних сроках беременности Эмили решила запечатлеть свой трогательный образ с ребенком на новых и модных фото. Причем сделала это модель без прикрас и скромности- Ратаковски разделась, показав фигуру во всей красе. Как видно в подписи, девушка позировала знаменитым фотографам Инез ван Ламсвеерде и Винуду Матадину.

Простой и лаконичный образ Эмили не мог остаться без внимания, ведь модель не просто показала настоящую себя, она еще и не стала прятать тело, прикрывшись лишь руками перед камерой.

«Почти готово. С 33 недель ~ последняя, ​​я обещаю ~ спасибо I&V. Я так невероятно благодарна за этот особенный момент в моей жизни, запечатленный сотрудниками и друзьями моей мечты. Спасибо!!», - написала Ратаковски.

Фанаты и коллеги звезды отреагировали сразу:

«Меня тошнит от ее пупка 🤢, извините; Пирожков наелась; Оооочень красиво. 💝; Великолепная мамочка🔥😍 Я так тебя люблю❤️; Где твоя одежда? Дайте ей одежду!🙂; Не заставляйте художников страдать; Интересно, когда ты станешь мамой, ты оденешься?; Беременные такие красивые ❤️; Черт возьми, я не ожидал такой энергии😂💪».

На фан-аккаунтах активно показывают фото Ратаковски, демонстрируя фигуру девушки до беременности. Как видно на снимках, Эмили есть что показать – в крошечном леопардовом бикини девушка выглядит идеально.

Звезда не раз говорила, что она не любит спорт, но обожает массаж, йогу и постоянно много гуляет на улице, чтобы не сидеть на месте. Также модель утверждает, что выпивает в день до 3 литров воды, что помогает улучшить метаболизм и здоровье кожи. Время от времени Эмили нарушает свой режим питания и ест то, что хочет, включая фаст-фуд, поэтому она не срывается в важный момент.

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