Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекає вдалий період найближчими днями

За словами фахівця, тиждень з 8 по 14 лютого складеться найкращим чином у чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.

Близнюки

Народжені під цим сузір'ям отримають благословення зірок. Справи на роботі у вас підуть вгору, а ці сім днів будуть одними з найпродуктивніших і сприятливих в лютому. Близнюком чекає успіх в як у творчих починаннях, так і в фінансовому плані. Водночас Глоба попереджає, що 13 лютого стане для вас небезпечною датою. У цей день вам буде найкраще провести, змінивши обстановку.

Лев

У представників цього знака Зодіаку почнеться просвітлення в фінансовому плані. Астролог запевняє, що присвятивши себе повністю роботі, ви зможете значно помножити свої доходи. Не так райдужно будуть справи у Левів на любовному фронті: самотні м представникам цього знака Зодіаку астролог радить почекати з пошуками другої половинки, а вже сімейним - набратися терпіння.

Терези

А ось у народжених під цим сузір'ям вдалий період наступи і на роботі, і в любові. Другий тиждень лютого ідеально підійде для нових знайомств - ділових і любовних. Це дуже сприятливий час для зміни роботи і для пошуків другої половинки.

Риби

Представникам знака Зодіаку Риби варто повністю зануритися в роботу. За словами Глоби, це дозволить вам отримати впевненість у собі і майбутньому. Сторонні люди можуть стати причиною великих проблем і сварок.

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