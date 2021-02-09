Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет удачный период в ближайшие дни

По словам специалиста, неделя с 8 по 14 февраля сложится наилучшим образом у четырех представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Близнецы

Рожденные под этим созвездием получат благословение звезд. Дела на работе у вас пойдут вверх, а эти семь дней будут одними из самых продуктивных и благоприятных в феврале. Близнецом ждет успех в как в творческих начинаниях, так и в финансовом плане. В то же время Глоба предупреждает, что 13 февраля станет для вас опасной датой. В этот день вам будет лучше всего провести, сменив обстановку.

Лев

У представителей этого знака Зодиака начнется просветление в финансовом плане. Астролог уверяет, что посвятив себя полностью работе, вы сможете значительно умножить свои доходы. Не так радужно будут обстоять дела у Львов на любовном фронте: одиноки м представителям этого знака Зодиака астролог советует повременить с поисками второй половинки, а уже семейным - набраться терпения.

Весы

А вот у рожденных под этим созвездием удачный период наступи и на работе, и в любви. Вторая неделя февраля идеально подойдет для новых знакомств — деловых и любовных. Это очень благоприятное время для смены работы и для поисков второй половинки.

Рыбы

Представителям знака Зодиака Рыбы стоит полностью погрузиться в работу. ПО словам Глобы, это позволит вам получить уверенность в себе и будущем. Посторонние люди могут стать причиной больших проблем и ссор.

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