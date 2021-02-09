Загоряння сталося всередині трамвая, заповненого пасажирами

Напередодні ввечері на ходу спалахнув трамвай з пасажирами. Люди намагалися загасити вогонь снігом. Це сталося у центрі Львова.

Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, пасажири і водій встигли вибігти з салону, тому ніхто не постраждав. До приїзду рятувальників, як стверджують свідки, люди боролися з полум'ям за допомогою снігу, але марно. Пожежники ж подолали пожежу за лічені хвилини.

За даними Львівелектротрансу, загорілося в кабіні водія, спалахнув високовольтний щит. Службове розслідування вже почалося, зараз встановлюється, що могло стати причиною поломки трамвая у Львові.

Також раніше повідомлялося, що автобус "Богодухів-Харків", в якому знаходилися пасажири, загорівся на ходу.

Займання сталося в Солоницівці. Першим увагу на те, що з транспортним засобом біда, звернув увагу водій автомобіля, який їхав за автобусом. Він почав сигналити, але ніхто не відреагував.

Люди зрозуміли, що щось недобре, тільки після того, як дим повалив в салон, а пасажири почали кричати "ми горимо" і вистрибувати з автобуса.

Нагадаємо, у Львівській області водій на вантажівці не помітив пішохода, жінка потрапила під колеса.

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