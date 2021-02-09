Возгорание произошло внутри трамвая, заполненного пассажирами

Накануне вечером на ходу вспыхнул трамвай с пассажирами. Люди пытались потушить огонь снегом. Это произошло в центре Львова.

Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По словам очевидцев, пассажиры и водитель успели выбежать из салона, поэтому никто не пострадал. До приезда спасателей, как утверждают свидетели, люди боролись с пламенем с помощью снега, но тщетно. Пожарные же преодолели пожар за считанные минуты.

По данным Львовэлектротранса, загорелось в кабине водителя, вспыхнул высоковольтный щит. Служебное расследование уже началось, сейчас устанавливается, что могло стать причиной поломки трамвая во Львове.

Также ранее сообщалось, что автобус "Богодухов-Харьков", в котором находились пасажиры, загорелся на ходу.

Возгорание произошло в Солоницевке. Первым внимание на то, что с транспортным средством беда, обратил внимание водитель автомобиля, который ехал за автобусом. Он начал сигналить, но никто не отреагировал.

Люди поняли, что что-то неладно, только после того, как дым повалил в салон, а пассажиры начали кричать "мы горим" и выпрыгивать из автобуса.

Напомним, во Львовской области водитель на грузовике не заметил пешехода, женщина угодила под колеса.

Как сообщала Politeka, во Львове оборвалась жизнь известного миротворца и медика Майдана.

Также сообщалось, что во Львове иностранец разбил четыре чужих автомобиля, кадры масштабного ДТП.