Возгорание произошло внутри трамвая, заполненного пассажирами
Накануне вечером на ходу вспыхнул трамвай с пассажирами. Люди пытались потушить огонь снегом. Это произошло в центре Львова.
Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
По словам очевидцев, пассажиры и водитель успели выбежать из салона, поэтому никто не пострадал. До приезда спасателей, как утверждают свидетели, люди боролись с пламенем с помощью снега, но тщетно. Пожарные же преодолели пожар за считанные минуты.
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По данным Львовэлектротранса, загорелось в кабине водителя, вспыхнул высоковольтный щит. Служебное расследование уже началось, сейчас устанавливается, что могло стать причиной поломки трамвая во Львове.
Также ранее сообщалось, что автобус "Богодухов-Харьков", в котором находились пасажиры, загорелся на ходу.
Возгорание произошло в Солоницевке. Первым внимание на то, что с транспортным средством беда, обратил внимание водитель автомобиля, который ехал за автобусом. Он начал сигналить, но никто не отреагировал.
Люди поняли, что что-то неладно, только после того, как дым повалил в салон, а пассажиры начали кричать "мы горим" и выпрыгивать из автобуса.
Напомним, во Львовской области водитель на грузовике не заметил пешехода, женщина угодила под колеса.
Как сообщала Politeka, во Львове оборвалась жизнь известного миротворца и медика Майдана.
Также сообщалось, что во Львове иностранец разбил четыре чужих автомобиля, кадры масштабного ДТП.