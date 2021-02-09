У Києві помер відомий український художник, композитор, поет, театральний режисер і актор Юрій Зморович

Артист пішов з життя на 75-му році життя. Про це повідомив видавець Дмитро Бураго на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 9 лютого. При цьому він не став називати причину смерті Юрія Зморовича.

"Юра володів унікальним чуттям в мистецтві. І, здається, не було області людських знань, що не захоплювала його. Математичні трактати і філософські праці, космічні теорії та філологічні дослідження. І кожен з нас, що наближалися до Зморовича, був пройнятий його творчою енергією", - написав Бураго.

Юрій Валентинович Зморович був ініціатором і учасником безлічі міжнародних культурних проектів. Часто для своїх виступів він використовував творчі псевдоніми-Zmorro (Зморро) і Мінімалісимус.

Він умів грати на саксофонах (сопрано, альт, тенор, баритон, C-Melody), бас-кларнеті, флейтах (включаючи альтову і флейту Пікколо), а також етнічних дерев'яних духових інструментах і клавішних.

Також Юрій Валентинович Зморович є автором музики для власних документальних фільмів: "Портрет без обличчя. Олександра Екстер" і "І світ його не зловив. Григорій Сковорода".

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