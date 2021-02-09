В Киеве умер известный украинский художник, композитор, поэт, театральный режиссер и актер Юрий Зморович

Артист ушел из жизни на 75-м году жизни. Об этом сообщил издатель Дмитрий Бураго на своей странице в Facebook во вторник, 9 февраля. При этом он не стал называть причину смерти Юрия Зморовича.

"Юра обладал уникальным чутьем в искусстве. И, кажется, не было области человеческих знаний, не увлекавшей его. Математические трактаты и философские труды, космические теории и филологические исследования. И каждый из нас, приближавшихся к Зморовичу, был проникнут его творческой энергией", - написал Бураго.

Юрий Валентинович Зморович был инициатором и участником множества международных культурных проектов. Часто для своих выступлений он использовал творческие псевдонимы – Zmorro (Зморро) и Минималиссимус.

Он умел играть на саксофонах (сопрано, альт, тенор, баритон, C-Melody), бас-кларнете, флейтах (включая альтовую и флейту пикколо), а также этнических деревянных духовых инструментах и клавишных.

Также Юрий Валентинович Зморович является автором музыки для собственных документальных фильмов: "Портрет без лица. Александра Экстер" и "И мир его не поймал. Григорий Сковорода".

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