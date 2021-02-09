Відомий фітнес-тренер Марина Боржемська (у минулому Узелкова) з шоу "Зважені та щасливі" розповіла докладно про схуднення

Зірка похвалилася зовнішністю, вразивши красивою посмішкою, пише Politeka.net. Крім цього, тренер розповіла важливі моменти для тих, хто збирається або вже схуд.

На знімку Боржемська позувала в синій кофті і красивому жакеті, який вона розкрила. Зірка зробила собі красиву укладку, і блиснула сережкою у вусі.

Марина дивилася в камеру, якимось загадковим поглядом.

У пості тренер розповіла, куди дівається шкіра після схуднення. Так, за словами Боржемської, коли жир накопичується, шкіра розтягується і пошкоджується, втрачаючи еластичність.

Після того, як людина повертається в колишню форму, його шкіра може обвиснути. Однак якщо схуднути лише на 15-20 кілограмів, шкіра може підтягнутися

"На це впливає безліч факторів: спадковість, вік, місця відкладення жиру, скільки часу ви його на собі носили і тд", - розповіла Марина.

Після вагітності й швидкого набору ваги деякі приходять у форму майже відразу, а іншим треба набагато більше часу і зусиль, що говорить про індивідуальність в цьому питанні. Також важливо робити масажі в домашніх умовах, скрабування, приймати констрастний душ, постійно зволожувати шкіру, і правильно харчуватися.

Якщо схуднення розтягнеться на десятки кілограмів, то хірургічне втручання не виключено.

"Запевняю вас трохи зайвої шкіри краще, ніж десятки зайвих кілограмів, які шкодять здоров'ю і заважають повноцінно жити", - написала тренер.

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