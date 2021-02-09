Известная фитнес-тренер Марина Боржемская (в прошлом Узелкова) из шоу "Зважені та щасливі" рассказала подробно о похудении

Звезда похвасталась внешностью, сразив красивой улыбкой, пишет Politeka.net. Кроме этого, тренер рассказала важные моменты для тех, кто собирается или уже похудел.

На снимке Боржемская позировала в синей кофте и красивом жакете, который она распахнула. Звезда сделала себе красивую укладку, и сверкнула сережкой в ухе.

Марина смотрела в камеру, каким-то загадочным взглядом.

В посте тренер рассказала, куда девается кожа после похудения. Так, по словам Боржемской, когда жир накапливается, кожа растягивается и повреждается, утрачивая эластичность.

Популярные статьи сейчас

В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."

Звезда 1+1 Соломия Витвицкая ошеломила печальным известием о муже: «О, Боже, как жаль»

56-летняя Маша Распутина в мини-бикини покуражилась, засветив лишнее: "Пугачева в подметки не годится"

Заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом: «Скандал начинается…»

Полураздетая жена "Холостяка" Добрынина показала беременный животик без фильтров: "Растет настолько быстро..."
Показать еще

После того, как человек возвращается в прежнюю форму, его кожа может обвиснуть. Однако если похудеть лишь на 15-20 килограммов, кожа может подтянуться.

"На это влияет множество факторов: наследственность, возраст, места отложения жира, сколько времени вы его на себе носили и тд", - рассказала Марина.

После беременности и быстрого набора веса некоторые приходят в форму почти сразу, а другим надо намного больше времени и усилий, что говорит об индивидуальности в этом вопросе. Также важно делать массажи в домашних условиях, скрабирования, принимать констрастный душ, постоянно увлажнять кожу, и правильно питаться.

Если похудение растянется на десятки килограммов, то хирургическое вмешательство не исключено.

"Уверяю вас немного лишней кожи лучше, чем десятки лишних килограмм, которые вредят здоровью и мешают полноценно жить", - написала тренер.

Напомним, Узелкова заговорила о новой жизни после развода

А еще Politeka писала, что Марина Узелкова сообщила о таинственном знакомстве

Также Politeka сообщала, что Узелкова рассказала откровенные подробности о себе