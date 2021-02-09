Известная фитнес-тренер Марина Боржемская (в прошлом Узелкова) из шоу "Зважені та щасливі" рассказала подробно о похудении
Звезда похвасталась внешностью, сразив красивой улыбкой, пишет Politeka.net. Кроме этого, тренер рассказала важные моменты для тех, кто собирается или уже похудел.
На снимке Боржемская позировала в синей кофте и красивом жакете, который она распахнула. Звезда сделала себе красивую укладку, и сверкнула сережкой в ухе.
Марина смотрела в камеру, каким-то загадочным взглядом.
В посте тренер рассказала, куда девается кожа после похудения. Так, по словам Боржемской, когда жир накапливается, кожа растягивается и повреждается, утрачивая эластичность.
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После того, как человек возвращается в прежнюю форму, его кожа может обвиснуть. Однако если похудеть лишь на 15-20 килограммов, кожа может подтянуться.
"На это влияет множество факторов: наследственность, возраст, места отложения жира, сколько времени вы его на себе носили и тд", - рассказала Марина.
После беременности и быстрого набора веса некоторые приходят в форму почти сразу, а другим надо намного больше времени и усилий, что говорит об индивидуальности в этом вопросе. Также важно делать массажи в домашних условиях, скрабирования, принимать констрастный душ, постоянно увлажнять кожу, и правильно питаться.
Если похудение растянется на десятки килограммов, то хирургическое вмешательство не исключено.
"Уверяю вас немного лишней кожи лучше, чем десятки лишних килограмм, которые вредят здоровью и мешают полноценно жить", - написала тренер.
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