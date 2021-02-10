Трагічна ДТП сталася в Полтавській області, на місці розбиралася поліція

Так, аварія сталася ввечері 9 лютого під Кобеляками на об'їзній автодорозі Кобеляки-Решетилівка-Дніпро. Зіткнулися дві вантажівки "МАН" і "Рено". Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт місцевої поліції.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, попередньо встановила, що в результаті зіткнення обидва водії загинули. Причини та обставини трагедії встановлюються.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Фото з місця ДТП також у себе на Фейсбук поділився прес-секретар ГУНП Полтавськй області Юрій Сулаєв. Користувачі коментують подію:

"Нема чого в таку погоду сідати за кермо"

"Краще промовчати, ніж писати що попало. Зіткнулися вантажівки, які могли везти продукти, медикаменти, посилки. Які дуже чекають люди саме сьогодні. Мені здається, ніякому водієві не хочеться їхати по такій дорозі. І якщо сказати людині - не їдь - вона з радістю залишиться вдома. Але це робота і є вимоги... на жаль, ця історія закінчилася трагедією"

"Жах"

Раніше ми повідомляли про інше страшне ДТП за участю вантажівки, яке сталося 3 лютого у Львівській області. Правоохоронці встановили, що 50-річний водій, житель Закарпаття, керуючи вантажівкою "Вольво" з напівпричепом, на неосвітленій ділянці дороги скоїв наїзд на жінку віком приблизно 35-40 років, яка йшла узбіччям. Остання померла на місці від отриманих травм.

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