Трагическое ДТП произошло в Полтавской области, на месте разбиралась полиция

Так, авария произошла вечером 9 февраля под Кобеляками на объездной автодороге Кобеляки-Решетиловка-Днепр. Столкнулись два грузовика "МАН" и "Рено". Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сайт местной полиции.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, предварительно установила, что в результате столкновения оба водителя погибли. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Фото с места ДТП также у себя на Фейсбук поделился пресс-секретарь ГУНП Полтавскй области Юрий Сулаев. Пользователи комментируют событие:

"Незачем в такую погоду садиться за руль"

"Лучше промолчать, чем писать что попало. Столкнулись грузовики, которые могли везти продукты, медикаменты, посылки. Которые очень ждут люди именно сегодня. Мне кажется, никакому водителю не хочется ехать по такой дороге. И если сказать человеку - не едь - он с радостью останется дома. Но это работа и есть требования... к сожалению, эта история закончилась трагедией"

"Ужас"

Ранее мы сообщали о другом жутком ДТП с участием грузовика, которое произошло 3 февраля во Львовской области. Правоохранители установили, что 50-летний водитель, житель Закарпатья, управляя грузовиком "Вольво" с полуприцепом, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на женщину в возрасте примерно 35-40 лет, которая шла по обочине. Последняя скончалась на месте от полученных травм.

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