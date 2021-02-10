11 лютого відбудеться молодик під егідою стихії Повітря
Фази місяця так чи інакше впливають на життя людей. І хоча деякі ставляться до цього досить скептично, все ж давно доведено, що Місяць впливає на самопочуття і стан людей, передає Slovofraza.
У цей день існують як заборони, так і рекомендації.
Що можна робити на молодика
Можна і потрібно займатися домашніми справами. Доречно буде провести генеральне прибирання.
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Астрологи запевняють, що налагодження відносин з близькими і друзями позитивно позначиться на вас. Можна сміливо просити вибачення за щось погане, що ви зробили в минулому.
Фахівці також рекомендують видалити старі фотографії з телефону і з комп'ютера, позбутися від непотрібних контактів в соціальних мережах.
Почати і закінчити цей день варто з медитацій або молитов.
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Що можна робити на молодик
У цей день протипоказано починати нові справи, оскільки 11 лютого Венера буде перебувати в з'єднанні з Юпітером.
Ігнорувати чужі проблеми і заклики про допомогу
Не можна проявляти байдужість до чужих проблем. Якщо хтось щиро попросить вас про допомогу, краще не відмовляти цій людині. За це всесвіт в майбутньому подарує вам багато удачі і пробачить деякі кармічні борги.
Не можна поступатися своїми принципами і порушувати плани. Намагайтеся в цей день слідувати своїм життєвим правилам. Не порушуйте їх, як і свої плани на день, тому що це може спровокувати сплеск проблем.
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