11 февраля произойдет Новолуние под эгидой стихии Воздуха

Фазы Луны так или иначе влияют на жизнь людей. И хотя некоторые относятся к этому довольно скептически, все же давно доказано, что Луна влияет на самочувствие и состояние людей, передает Slovofraza.

В этот день существуют как запреты, так и рекомендации.

Что можно делать на Новолуние

Можно и нужно заниматься домашними делами. Уместно будет провести генеральную уборку.

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Астрологи уверяют, что налаживание отношений с близкими и друзьями позитивно скажется на вас. Можно смело просить прощения за что-то плохое, что вы сделали в прошлом.

Специалисты также рекомендуют удалить старые фотографии из телефона и с компьютера, избавиться от ненужных контактов в социальных сетях.

Начать и закончить этот день стоит с медитаций или молитв.

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Что можно делать на Новолуние

В этот день противопоказано начинать новые дела, поскольку 11 февраля Венера будет находиться в соединении с Юпитером.

Игнорировать чужие проблемы и призывы о помощи

Нельзя проявлять равнодушие к чужим проблемам. Если кто-то искренне попросит вас о помощи, лучше не отказывать этому человеку. За это Вселенная в будущем подарит вам много удачи и простит некоторые кармические долги.

Нельзя поступаться своими принципами и нарушать планы. Старайтесь в этот день следовать своим жизненным правилам. Не нарушайте их, как и свои планы на день, потому что это может спровоцировать всплеск проблем.

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