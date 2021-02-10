Охоронці самі намагалися загасити вогонь, але нічого не вийшло

Так, в центрі Дніпра спалахнула пожежа в торгово-розважальному центрі. На момент загоряння там було повно людей, які якраз ходили за покупками.

Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Сотні працівників і відвідувачів торгового центру евакуювали. Очевидці зняли на камеру, як зайнялася вивіска ресторану на фасаді. Вогонь зачепив гірлянди. Шматки пластику, що горів, падали на тротуар прямо біля центрального входу ТРЦ.

Охоронці намагалися збити полум'я вогнегасниками з даху, але марно. Зрештою рятувальники загасили пожежу за двадцять хвилин.

Причиною загоряння імовірно стало коротке замикання. Обійшлося без постраждалих.

Також раніше повідомлялося, що в одному з українських ТЦ стався вибух, в результаті чого розбиті вікна і пошкоджені приміщення.

Так, до поліції надійшло повідомлення від головного інженера про те, що у Чернівцях ТЦ "Майдан" по вул.Героїв Майдану, 71 на 3 поверсі з невідомої причини стався вибух. У поліції розповіли, що вибух стався в складському приміщенні на третьому поверсі торгового центру. Причина вибуху поки не встановлена.

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