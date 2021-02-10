Охоронці самі намагалися загасити вогонь, але нічого не вийшло
Так, в центрі Дніпра спалахнула пожежа в торгово-розважальному центрі. На момент загоряння там було повно людей, які якраз ходили за покупками.
Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Сотні працівників і відвідувачів торгового центру евакуювали. Очевидці зняли на камеру, як зайнялася вивіска ресторану на фасаді. Вогонь зачепив гірлянди. Шматки пластику, що горів, падали на тротуар прямо біля центрального входу ТРЦ.
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Охоронці намагалися збити полум'я вогнегасниками з даху, але марно. Зрештою рятувальники загасили пожежу за двадцять хвилин.
Причиною загоряння імовірно стало коротке замикання. Обійшлося без постраждалих.
Також раніше повідомлялося, що в одному з українських ТЦ стався вибух, в результаті чого розбиті вікна і пошкоджені приміщення.
Так, до поліції надійшло повідомлення від головного інженера про те, що у Чернівцях ТЦ "Майдан" по вул.Героїв Майдану, 71 на 3 поверсі з невідомої причини стався вибух. У поліції розповіли, що вибух стався в складському приміщенні на третьому поверсі торгового центру. Причина вибуху поки не встановлена.
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