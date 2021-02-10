Охранники сами пытались потушить огонь, но ничего не получилось

Так, в центре Днепра вспыхнул пожар в торгово-развлекательном центре. На момент возгорания там было полно людей, которые как раз ходили за покупками.

Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Сотни работников и посетителей торгового центра эвакуировали. Очевидцы сняли на камеру, как занялась вывеска ресторана на фасаде. Огонь задел гирлянды. Куски пластика, что горел, падали на тротуар прямо у центрального входа ТРЦ.

Охранники пытались сбить пламя огнетушителями с крыши, но напрасно. В конце концов спасатели потушили пожар за двадцать минут.

Причиной возгорания предположительно стало короткое замыкание. Обошлось без пострадавших.

Также ранее сообщалось, что в одном из украинских ТЦ произошел взрыв, в результате чего разбиты окна и повреждены помещения.

Так, в полицию поступило сообщение от главного инженера о том, что в Черновцах ТЦ "Майдан" по ул. Героев Майдана, 71 на 3 этаже по неизвестной причине произошел взрыв. В полиции рассказали, что взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена.

Напомним, что масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры.

Как сообщала Politeka, трагедия в запорожской больнице, в ГСЧС сообщили о взрыве.

Также Politeka писала, что страшный пожар в больнице Запорожья, данные о жертвах и кадры трагедии.