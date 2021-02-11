Учасниця "Скаженого весілля 3" Анна Тринчер показала себе в свіжому образі

На фото Трінчер здалася в кофті і стильних ботфортах. Красуня не одягала штани, а волосся вирішила залишити розпущеним. Анна посміхалася, позуючи перед дзеркалом і знімаючи себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коти! Такого ще не робив жоден блогер в Україні!",- написала Анна.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хочу, всім удачі"," кращий подарунок, який може бути"," Вау"," це буде справжній оргазм для переможця"," неймовірний подарунок"," Боже, це ж офігенно"," Боже, я просто мріяла"," ви просто бомба, як таке можливо"," красива така"," Ти принадність, ідея класна"," Вау, це реально дуже круто) сподіваюся пощастить"," очманіти"," Нереально круто"," позитивна"," те, що потрібно, Ти просто гармата","красивий светр".

Ми писали, що актриса з "скаженого весілля 3" показала шок бабусі від "накачаних" губ.

Відома актриса, співачка і блогер Анна Трінчер, яка знялася в українському фільмі "Скажене весілля 3" збільшила собі губи. Реакцію родичів, мами і бабусі, а також весь процес, знаменитість показала в Instagram.

Операцію знімала подружка, вона показала весь процес "ін'єкцій краси".

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