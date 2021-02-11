Участница "Скаженого весілля 3" Анна Тринчер показала себя в свежем образе

На фото Тринчер показалась в кофте и стильных ботфортах. Красотка не надевала штаны, а волосы решила оставить распущенными. Анна улыбалась, позируя перед зеркалом и снимая себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"КОТЫ! Такого ещё не делал ни один блогер в УКРАИНЕ!", - написала Анна.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хочу, всем удачи", "Лучший подарок, который может быть", "Вау", "Это будет настоящий оргазм для победителя", "Невероятный подарок", "Боже, это же офигенно", "Боже, я просто мечтала", "Вы просто бомба, как такое возможно", "Красивая такая", "Ты прелесть, идея классная", "Вау, это реально очень круто) надеюсь повезет", "Обалдеть", "Нереально круто", "Позитивная", "То, что нужно, ты просто пушка", "Красивый свитер".

Мы писали, что актриса из "Скаженного весілля 3" показала шок бабушки от "накаченных" губ.

Известная актриса, певица и блогер Анна Тринчер, которая снялась в украинском фильме "Скажене весілля 3" увеличила себе губы. Реакцию родственников, мамы и бабушки, а также весь процесс, знаменитость показала в Instagram.

Операцию снимала подружка, она показала весь процесс "инъекций красоты".

Напомним, звезда сериала «Школа» удивила судей на Голосе страны

А еще Politeka писала, что финалистка Алена Луценко рассказала о себе 10 занимательных фактов

Также Politeka сообщала, что любимые герои сериала «Школа» лично встретятся с украинцами



