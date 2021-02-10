У Львівській області семирічна дівчинка отруїлася вмістом соку

Як виявилося, малятко відразу відчула неприємний смак соку. Він був гіркий і зовсім несхожий на смак апельсина. Мама дитини Леся розповіла, що, коли відкрила пакетик виявила там велику грудку. Вона була схожа на цвіль або грибок.

Також раніше повідомлялося, що у Вільнянську в Запорізькій області в школі №3 кілька учениць 9-го класу забрали в лікарню. О другій годині дня, дівчаток винесли з навчального закладу на ношах.

Постраждалі розповіли, що отруїлися пиріжками. Вони їх нібито купили в супермаркеті, який знаходиться навпроти школи. У лікарні у дівчаток взяли аналіз крові і у трьох з них в крові виявили 1 проміле алкоголю в крові.

Нагадаємо, у Львові на перехресті вулиць Лисенка та Короленка іноземець на BMW 328 спровокував масову ДТП.

Як повідомляла Politeka, поблизу села Пасіки-Зубрицькі Львівського району сталася смертельна ДТП.

Також повідомлялося, що у Львові обірвалося життя відомого миротворця і медика Майдану.