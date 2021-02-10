Во Львовской области семилетняя девочка отравилась содержимым сока

Как оказалось, малышка сразу почувствовала неприятный вкус сока. Он был горький и совсем непохожий на вкус апельсина. Мама ребенка Леся рассказала, что, когда открыла пакетик обнаружила там большой комок. Он был похож на плесень или грибок.

Также ранее сообщалось, что в Вольнянске в Запорожской области в школе №3 несколько учениц 9-го класса забрали в больницу. В два часа дня, девочек вынесли из учебного учреждения на носилках.

Пострадавшие рассказали, что отравились пирожками. Они их якобы купили в супермаркете, который находится напротив школы. В больнице у девочек взяли анализ крови и у трех из них в крови обнаружили 1 промилле алкоголя в крови.

Напомним, во Львове на перекрестке улиц Лысенко и Короленко иностранец на BMW 328 спровоцировал массовое ДТП.

Как сообщала Politeka, вблизи села Пасеки-Зубрицкие Львовского района произошло смертельное ДТП.

Также сообщалось, что во Львове оборвалась жизнь известного миротворца и медика Майдана.