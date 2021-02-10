Обмежувальні заходи через епідемію коронавірусу попередньо будуть продовжені ще до 30 квітня

При цьому в МОЗ ще не внесли пропозицій, в якому саме форматі все це буде відбуватися.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу " Україна 24".

В Україні школи працюватимуть у змішаній формі навчання-повноцінній та дистанційній - в умовах адаптивного карантину, який діє до кінця лютого.

Чиновник оцінив можливість повернення шкіл в режим жорсткого карантину або локдауна, коли все буде переведено на дистанційне навчання.

"На сьогодні чекаємо від МОЗ певних прогнозів і пропозицій щодо подальшого введення або невведення карантину, але попередньо до 30 квітня такий же адаптивний карантин буде продовжений, але в якому варіанті - чекаємо від МОЗ", - розповів Шкарлет.

Також раніше повідомлялося, що після закінчення локдауну з 25 січня до 28 лютого в Україні діятиме адаптивний карантин. В заклади освіти виходитимуть на навчання залежно від рівня епідемічної ситуації в регіоні.

Тому школи в деяких регіонах з великою кількістю випадків зараження COVID-19 можуть залишитися закритими для учнів. Рішення про їх роботу будуть прийматися на рівні керівництва шкіл і місцевої влади.

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