Ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса предварительно будут продлены еще до 30 апреля

При этом в Минздраве еще не внесли предложений, в каком именно формате все это будет происходить.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телеканала "Украина 24".

В Украине школы будут работать в смешанной форме обучения - полноценной и дистанционной - в условиях адаптивного карантина, который действует до конца февраля.

Чиновник оценил возможность возвращения школ в режим жесткого карантина или локдауна, когда все будет переведено на дистанционное обучение.

"На сегодня ждем от Минздрава определенных прогнозов и предложений по дальнейшему введению или невведению карантина, но предварительно до 30 апреля такой же адаптивный карантин будет продлен, но в каком варианте - ждем от Минздрава", - рассказал Шкарлет.

Также ранее сообщалось, что с 25 января до 28 февраля в Украине будет действовать адаптивный карантин. В учреждения образования будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе.

Потому школы в некоторых регионах с большим количеством случаев заражения COVID-19 могут остаться закрытыми для учеников. Решение об их работе будут приниматься на уровне руководства школ и местных властей.

Напомним, школьников младших классов собираются вернуть за парты, заявление Кличко.

Как сообщала Politeka, отмена дистанционного обучения в Одессе, в горсовете оповестили родителей.

Также Politeka писала, что в Харькове начали переводить школьников на дистанционку, срочное заявление.