Їм була надана термінова медична допомога

У гуртожитку Луцького національного технічного університету п'ятеро студентів потрапили до лікарні

Усіх студентів госпіталізували в лікарню 7 лютого з симптомами гострої кишкової інфекції в стані середньої тяжкості. Причину захворювання встановили за результатами бактеріологічного обстеження, повідомляють ГУ Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Зокрема вдалося з'ясувати, що п'ятеро студентів захворіли на сальмонельоз.

Епідеміологічне розслідування показало, що спалах має побутовий характер: хворі вживали привезені з дому м'ясні страви домашнього приготування. За словами студентів, страви зберігалися в холодильнику. У їдальнях та інших закладах громадського харчування потерпілі не харчувалися.

Зараз їм надають медичну допомогу і борються за їхнє здоров'я.

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Як виявилося, малятко відразу після випитого відчула неприємний смак соку. Він був гіркий і зовсім несхожий на смак апельсина. Мама дитини Леся розповіла, що, коли відкрила пакетик виявила там велику грудку. Вона була схожа на цвіль або грибок.

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